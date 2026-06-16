Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Firmengebäude (0148318/2026)

Altenburg (ots)

Rositz. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 13.06.2026 bis zum 15.06.2026 gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Werksallee. Nach bisherigen Erkenntnissen durchschnitten die Täter zunächst einen Maschendrahtzaun und öffneten gewaltsam ein Tor im rückwärtigen Bereich des Geländes. Anschließend drangen sie über einen Hintereingang in die Geschäftsräume eines Verkabelungsdienstleisters ein.

Aus den Büroräumen wurden unter anderem Mess- und Computertechnik, Drucker sowie weitere Arbeitsmittel entwendet. Der Wert des Beutegutes soll einen fünfstelligen Betrag erreichen. Zudem richteten die Täter Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Werksallee bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (DL)

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