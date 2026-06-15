Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mann bei esaklierter Streitigkeit schwer verletzt - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen (0147488/2026)

Greiz (ots)

Ronneburg. Am Sonntagmorgen (14.06.2026) kam es gegen 08:20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 30-jähriger Mann mit zwei Männern im Alter von 28 und 29 Jahren in Streit, nachdem die Beteiligten zuvor gemeinsam erhebliche Mengen Alkohol konsumiert hatten. In der weiteren Folge wurde der 30-Jährige Slowake durch die anderen Beiden verletzt. Um sich der Situation zu entziehen, flüchtete er über ein Fenster aus dem dritten Obergeschoss des Hauses und suchte anschließend bei einem Bekannten in der Nähe Hilfe. Von dort wurde die Polizei verständigt.

Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen, insbesondere an Armen und Beinen, die nach aktuellem medizinischen Stand jedoch nicht lebensbedrohlich sind. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Tatverdächtigen, ein 28-jähriger slowakischer sowie ein 29-jähriger polnischer Staatsangehöriger, wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort. Zur Spurensicherung und Klärung der genauen Tatumstände kamen, in Abstimmung mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Gera, umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen zum Einsatz. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Geschehens dauern an. (DL)

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