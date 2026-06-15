Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mehrere Graffiti im Stadtgebiet festgestellt (0147742/2026 und 0147866/2026)

Altenbrug (ots)

Altenburg. In Altenburg wurden in den vergangenen Tagen zwei Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti bekannt. Unbekannte Täter beschmierten sowohl die Fassade eines Abrissgebäudes in der Siegfried-Flack-Straße als auch eine Mauer in der Teichpromenade mit großflächigen Schriftzügen und Farbschmierereien.

Am Abrisshaus wurden unter anderem die Tags "LEO", "RES" sowie weitere Graffiti in verschiedenen Farben angebracht. An der Mauer in der Teichpromenade brachten die Täter den Schriftzug "ZENS" sowie die Worte "Uns bekommt ihr nie" auf.

Die Polizei Altenburger Land hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich bei der Polizei zu melden. (KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell