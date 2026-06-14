Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenkontrolle am Busbahnhof führt zu Wohnungsdurchsuchung (0146899/2026)

(LK Altenburg) Altenburg (ots)

Ein zunächst routinemäßiger Polizeieinsatz am Altenburger Busbahnhof entwickelte sich am frühen Freitagmorgen zu einem umfangreicheren Ermittlungsverfahren. Bei der Kontrolle einer vierköpfigen Personengruppe, die sich in den Wartebereichen aufhielt, fanden die Beamten bei drei Personen illegale Betäubungsmittel. Besonders im Fokus stand ein 18-jähriger Heranwachsender. Bei ihm stellten die Einsatzkräfte eine nicht geringe Menge Amphetamin sowie Bargeld sicher. Aufgrund des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln wurde der junge Mann vorläufig festgenommen. Auf richterliche Anordnung erfolgte im weiteren Verlauf die Durchsuchung seiner Wohnanschrift in Südthüringen. Dabei wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf richterliche Anordnung wieder entlassen.

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