Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Zwei Täter einer Sachbeschädigung gestellt (0146837/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am frühen Samstagmorgen, den 13.06.2026 wurde der Polizeiinspektion Greiz gegen 02:45 Uhr gemeldet, dass mehrere Personen im Bereich der Juri-Gagarin-Straße in Greiz randalieren sollen. Durch umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten kurz darauf die zwei Beschuldigten festgestellt werden. Bei den beiden Tätern handelte es sich um zwei Jugendliche, im Alter von 14 und 15 Jahren. Diese hatten zur Tatzeit mehrere Zauns Felder der Kita in der Juri-Gagarin-Straße herabgerissen und beschädigt. Gegen die beiden wurde in der Folge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und diese an die Erziehungsberechtigten übergeben. <MS>

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