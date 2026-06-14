Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Fahrzeugführer unter Einfluss berauschenden Mitteln ohne Fahrerlaubnis mit entwendeten Kennzeichen gestoppt (0146717/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitagabend, den 12.06.2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 19:25 Uhr einen PKW, Skoda in der Puschkinstraße in Zeulenroda-Triebes feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen, welche an dem Fahrzeug angebracht waren, nicht für dieses ausgegeben waren. Die weiterführenden Ermittlungen ergaben, dass diese Kennzeichen nicht nur an einem PKW angebracht waren, für welchen diese nicht vorgesehen waren, sondern zudem auch noch durch den 24-jährigen Fahrer des Skoda vor wenigen Tagen entwendet wurden. Neben den bereits begangenen Straftaten, Diebstahl, Kennzeichenmissbrauch und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz konnte der Fahrer zudem auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und fuhr ebenso unter dem Einfluss von Cannabis. Im Anschluss an die Verkehrskontrolle wurden die Kennzeichen sichergestellt und an den rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben. Bei dem Beschuldigten Fahrer wurde eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt und gegen diesen ein Ermittlungsverfahren bezüglich der diversen begangen Straftaten eingeleitet. <MS>

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