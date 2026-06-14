Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Langenwolschendorf (0146873/2026)

Greiz (ots)

Langenwolschendorf. Über den Bürgermeister des Ortes Langenwolschendorf erhielt die Polizeiinspektion Greiz am Samstag den 13.12.2026 die Mitteilung, dass unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich Schöne Höhe, mehrere Bäume absägten, abknickten und beschädigten. Insgesamt seien 5 Bäume betroffen welche durch die Unbekannten zum Teil ganz und zum Teil nur partiell abgesägt wurden. Die Bäume verblieben jedoch vor Ort und wurden nicht entwendet. Durch den Anzeigenerstatter wird der Sachschaden auf eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Da der Polizeiinspektion Greiz derzeit noch keine Hinweise auf den oder die Beschuldigten der Sachbeschädigung vorliegen, bittet diese um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0146873/2026 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

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