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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sattelzugmaschine entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise (CV: 0147229/2026)

Gera (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 12./13.06.2026, eine Sattelzugmaschine in der Rudolf-Diesel-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der 52-jährige LKW-Fahrer das Fahrzeug am Freitag, dem 12.06.2026, gegen 14:00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf einem Firmengelände ab. Als das Fahrzeug später wieder genutzt werden sollte, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Sattelzugmaschine des Typs Volvo FH entwendet hatten. Der am Fahrzeug befindliche Sattelauflieger wurde dabei abgekoppelt und am Abstellort zurückgelassen. Neben der hochpreisigen Sattelzugmaschine wurden zudem persönliche Gegenstände des LKW-Fahrers entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeuges aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Freitag, 12.06.2026, 14:00 Uhr und Samstag, 13.06.2026, 01:40 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Sattelzugmaschine geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera zu melden. Tel.: 0365-8290.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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