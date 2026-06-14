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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Müllcontainer durch Brand zerstört (CV: 0147321/2026)

Gera (ots)

Unbekannte Täter setzten am Samstagabend, 13.06.2026, in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße einen Müllcontainer in Brand. Gegen 22:00 Uhr wurde der blaue Müllcontainer brennend festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündeten unbekannte Täter den Container auf bislang unbekannte Weise. Durch das Feuer wurde die Müllcontainer vollständig zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera zu melden. Tel.: 0365-8290.

SH

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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