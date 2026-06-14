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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Gera festgestellt

Gera (ots)

Im Verlauf des 13.06.2026 stellte die Geraer Polizei mehrere Verstöße im Straßenverkehr im Zusammenhang mit Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr fest.

Gegen 01:35 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Ernst-Toller-Straße einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. In der Folge wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Nur wenige Minuten später, gegen 01:38 Uhr, wurde am Sachsenplatz eine 27-jährige E-Scooter-Fahrerin kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Auch bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Um 02:20 Uhr stellten Beamte in der Theaterstraße einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer fest, der unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Zudem bestand für den E-Scooter kein vorgeschriebener Versicherungsschutz. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Am Mittag gegen 12:25 Uhr kontrollierte die Polizei in der Karl-Marx-Allee einen 19-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt, nach erfolgter Blutentnahme, untersagt und eine Anzeige gefertigt.

SH

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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