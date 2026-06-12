Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mehrere Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß (0145738/2026)

Gera (ots)

Gera. Vier schwer verletzte Personen sowie hoher Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls vom Donnerstagabend (11.06.2026) auf der Theaterstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer gegen 19:46 Uhr die Theaterstraße stadteinwärts. Auf regennasser Fahrbahn verlor er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Kurve geriet der Audi auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Skoda.

Der 63-jährige Fahrer des Skoda wurde schwer verletzt. Ebenso erlitten der 19-jährige Audi-Fahrer sowie zwei Mitfahrer schwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Theaterstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. (KB)

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