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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ladendieb gestellt (0145390/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 60-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag in einem Baumarkt am Elsterdamm beim Diebstahl ertappt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Tatverdächtige verschiedene Werkzeugartikel im Gesamtwert von über 700 Euro.

Ein Ladendetektiv bemerkte die Tat und stellte den Mann noch beim Verlassen des Marktes. Die Polizei nahm die Anzeige auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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