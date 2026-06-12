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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Fahrzeug überschlägt sich nach Kollision mit parkenden Autos (0145456/2026)

Greiz (ots)

Langenwetzendorf/ Wilde Taube. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 14:20 Uhr auf der Hauptstraße in Wildetaube. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen.

Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug des Mannes. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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