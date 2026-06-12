Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Kabel aus leerstehendem Gebäude gestohlen (0145065/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen widerrechtlich Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Otto-Dix-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Täter über ein Kellerfenster in das Haus ein und entwendeten dort gelagerte Kabel. Anschließend verließen sie das Gebäude über einen Balkon.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Altenburg entgegen. (KB)

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