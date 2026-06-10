Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: LK ABG - 0143302/2026 - Vermisste Person

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Altenburg (ots)

Wie der Polizeiinspektion Altenburger Land am 09.06.2026 bekannt wurde, wird seit dem 06.06.2026; 11:30 Uhr die 45 - jährige H. Fishych aus Altenburg vermisst. Frau Fishych wird als 1,60 m große Frau mit normaler Statur beschrieben. Sie hat blondes Haar und ist mit einer weißen Bluse sowie einer dunklen Hose bekleidet. Personen, welche Hinweise auf deren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Altenburg unter Tel. 034474710 in Verbindung zu setzen (AG).

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