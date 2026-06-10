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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gartenlaube aufgebrochen - Fernseher und Musikanlage entwendet (0143130/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter brachen zwischen dem 08.06.2026, 17:30 Uhr, und dem 09.06.2026, 13:30 Uhr, in eine Gartenlaube der Kleingartenanlage "Zur Sonne" in der Franz-Mehring-Straße ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Tür der Laube auf und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten sie einen Fernseher sowie eine Musikanlage.

Der Wert des Beutegutes wird auf etwa 270 Euro geschätzt. Zudem entstand an der Laubentür ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei führte eine Spurensicherung am Tatort durch und hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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