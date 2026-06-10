Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Garage - Werkzeug, Fahrrad und Motorroller gestohlen (0143462/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 01.06.2026 bis zum 09.06.2026 gewaltsam in eine Garage in Meuselwitz ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Objekt und beschädigten dabei den Schließzylinder der Garagentür. Aus der Garage wurden anschließend eine Werkzeugkiste mit Inhalt, ein DDR-Klappfahrrad sowie ein nicht zugelassener Motorroller entwendet.

Der Beuteschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40 Euro.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell