Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt (0143303/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend (09.06.2026) gegen 18:35 Uhr einen 42-jährigen Pkw-Fahrer in der Ortslage Frotschau.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,24 Promille ergab. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 42-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (DL)

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