Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer (0143356/2026)

Greiz (ots)

Kleinkuhndorf. Ein 21-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagabend (09.06.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 175 schwer verletzt.

Der Mann befuhr gegen 19:30 Uhr mit seiner Royal Enfield die B175 aus Richtung Seelingstädt kommend in Fahrtrichtung Berga. Auf Höhe der Ortslage Kleinkundorf querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zur Kollision mit dem Wildtier.

Der 21-Jährige stürzte und kam mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Die Polizei Greiz nahm den Unfall auf. Um das tödlich verletzte Reh kümmerte sich der zuständige Jagdpächter. (DL)

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