Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG)Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Bundesstraße 93 - Zeugen gesucht (0136680/2026)

Altenburg (ots)

Gößnitz. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Verkehrsdelikts.

Am Freitag, dem 02.05.2026, gegen 08:40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem dunklen SUV die Bundesstraße 93 aus Richtung Zwickau kommend. Nach der Abfahrt Gößnitz-Nord überholte das Fahrzeug einen vorausfahrenden Pkw, obwohl Gegenverkehr herrschte.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten dunklen SUV geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Altenburg unter der Telefonnummer 03447/471-0 entgegen. Bitte geben Sie dabei das Aktenzeichen VUS/0136680/2026 an. (KB)

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