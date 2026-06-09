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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ermittlungen nach Streitigkeiten im Straßenverkehr (0142056/2026)

Gera (ots)

Gera. Mehrere Strafanzeigen waren die Folge einer Auseinandersetzung am Montagnachmittag (08.06.2026) im Bereich der Schmelzhüttenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen zwischen mehreren Beteiligten. Im weiteren Verlauf trafen die irakischen Männer im Straßenverkehr aufeinander. Dabei soll ein 21-Jähriger aus einem Fahrzeug ausgestiegen sein und gegen den Pkw eines 26-Jährigen geschlagen haben. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Zudem besteht der Verdacht, dass ein 49-jähriger Beteiligter den Geschädigten mit seinem Fahrzeug überholte, sich vor dessen Pkw setzte und diesen zum Abbremsen zwang.

Die Polizei Gera leitete entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Sachbeschädigung ein. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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