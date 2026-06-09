Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Fensterscheibe der Führerscheinstelle beschädigt (0141856/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 05.06.2026 bis zum Morgen des 08.06.2026 eine Fensterscheibe der Führerscheinstelle in der Wiesestraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0141856/2026 bei der Polizei zu melden. (DL)

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