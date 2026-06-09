Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt (0141898/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Leonhardstraße/Krümmetal wurde am Montagnachmittag (08.06.2026) ein 80-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin die Straße Krümmetal und beabsichtigte, auf die Leonhardstraße einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der auf der Leonhardstraße unterwegs war. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte dieser einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell