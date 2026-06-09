Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Wohnungseinbruch - Tatverdächtige auf frischer Tat gestellt (0141663/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montagvormittag (08.06.2026) kam es in der Stauffenbergstraße zu einem Wohnungseinbruch. Gegen 11:10 Uhr wurde die Polizei informiert, nachdem eine Überwachungskamera die Anwesenheit unbekannter Personen in einer Wohnung registriert hatte.

Die eingesetzten Beamten stellten im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 40 Jahren und nahmen diese vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die georgischen Männer gewaltsam die Wohnungstür einer vietnamesischen Familie geöffnet und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Bei ihrem Fluchtversuch ließen sie mutmaßliches Beutegut sowie Einbruchswerkzeug im Gebäude zurück.

Die Polizei stellte unter anderem Schmuck, Wohnungsschlüssel und eine Überwachungskamera sicher. Zudem wurde ein von den Tatverdächtigen genutzter Pkw auf einem nahegelegenen Parkplatz beschlagnahmt. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die weiteren Ermittlungen sowie die Spurensicherung am Tatort. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls dauern an. (DL)

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