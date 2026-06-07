Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Aufmerksame Mieter verhindern Schlimmeres (0139430/2026)

Altenburg (ots)

Am Freitagmittag kurz vor 13:00 Uhr stellten aufmerksame Nachbarn eine Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Käthe-Kollwitz-Str. fest und alarmierten die Rettungsleitstelle. Unmittelbar danach rückten Kameraden der Feuerwehr zum Ereignisort aus und konnten die betreffende Wohnung schnell ausfindig machen. Hier wurde der Brandherd im Bad der Wohnung lokalisiert und umgehend gelöscht. Ursächlich für die Brandentwicklung waren wohl Räucherstäbchen, die durch den Wohnungseigentümer unbeaufsichtigt abbrannten und folglich die Halterung selbst entzündeten. Glücklicher Weise konnte eine Brandausdehnung durch die schnelle Meldung im Keim erstickt und ein größerer Schaden verhindert werden. Gegen den 61-jährigen Mieter wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

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