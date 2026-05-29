Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unbekannte Substanz verursacht Feuerwehr- und Polizeieinsatz (0132259/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Erfurtstraße in Gera kam es am Donnerstagabend (29.05.2026) zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 22:35 Uhr wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter eine nicht identifizierte Substanz auf einer Grünfläche ausbrachten, die dort eine Brandreaktion auslöste. Ein Zeuge bemerkte die Rauchentwicklung und versuchte die Substanz mit Wasser zu beseitigen. Dabei kam es zu einer chemischen Reaktion mit Blasenbildung. Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich ab und entnahm Proben. Zudem wurden die Umweltbehörde und die Kriminalpolizei Gera informiert, die nun wegen des Verdachts der Bodenverunreinigung Ermittlungen aufgenommen haben. (DL)

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