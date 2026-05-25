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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Vermisstenfahndung nach 58-jährigen dementen Mann (VER/0128072/2026)

LPI-G: (G) Vermisstenfahndung nach 58-jährigen dementen Mann (VER/0128072/2026)
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Gera (ots)

Seitdem 25.05.2026, gegen 09:00 Uhr, befindet sich die Polizei Gera in intensiven Suchmaßnahmen nach dem 58-jährigen Karsten Rothe. Dieser ist seit dem 24.05.2026, gegen 17:00 Uhr aus seiner Wohnung in Debschwitz in unbekannte Richtung abgängig. Karsten Rothe leidet an Demenz und kann sich nicht selbstständig orientieren. Der Vermisste ist nicht fremdgefährdend.

Zum Zeitpunkt seiner Abgängigkeit war der Vermisste bekleidet mit einer kurzen grauen Hose, einem hellblauen T-Shirt mit weißer Aufschrift, Schlappen als Schuhwerk und trägt vermutlich ein Schlüsselbund des Werkzeugherstellers Makita um seinen Hals. Herr Rothe ist 190 cm groß und hat eine kräftige Figur. Weiterhin trägt der Vermisste aktuell einen grauen Vollbart.

Die Polizei bittet um Ihre Hilfe. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder die Person gar gesehen haben, melden Sie sich unter der Nummer 0365 / 829 1125 (-1124).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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