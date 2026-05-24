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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Diebstahl aus Fahrzeug (0127145/2026)

Meuselwitz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem im Bereich der Grenzstr. abgestellten Fahrzeug u.a. Messtechnik und Werkzeug im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Durch massive Gewalteinwirkung verursachten sie dabei einen ebenso nicht unerheblichen Schaden am Fahrzeug selbst. Hinweise zum Tatgeschehen werden unter Bezugsnummer 0127145/2026 von der Polizei Altenburg unter Tel. 03447/4710 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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