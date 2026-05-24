LPI-G: (LK ABG) Diebstahl aus Fahrzeug (0127145/2026)

Schmölln (ots) - Wie am Samstag bekannt wurde, kam es in der Nacht zuvor zu einem Einbruch in den in der Thomas-Müntzer-Siedlung ansässigen Getränkemarkt. Hier drangen bisher unbekannte Täter über ein Fenster in den Verkaufsraum ein und entwendeten neben einer geringen Summe Bargeld aus der Trinkgeldkasse Zigaretten im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen hierzu wurden durch die Kriminalpolizei ...

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