LPI-G: (LK ABG) Diebstahl aus Fahrzeug (0127145/2026)
Meuselwitz (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem im Bereich der Grenzstr. abgestellten Fahrzeug u.a. Messtechnik und Werkzeug im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Durch massive Gewalteinwirkung verursachten sie dabei einen ebenso nicht unerheblichen Schaden am Fahrzeug selbst. Hinweise zum Tatgeschehen werden unter Bezugsnummer 0127145/2026 von der Polizei Altenburg unter Tel. 03447/4710 entgegengenommen.
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