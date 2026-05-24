LPI-G: (G) "Diebstahl-Hattrick" (0126528/2026)

Gera (ots) - Gera. In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel den Beamten in der Innenstadt von Gera eine kleinere Personengruppe auf, welche augenscheinlich in einen verbalen Streit geraten sind. Bei der Kontrolle vor Ort schaukelte sich die Situation hoch, da eine Person sich weigerte seinen Identität preis zu geben. Schnell kamen weitere Personen hinzu, störten die ...

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