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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) "Diebstahl-Hattrick" (0126528/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Freitagvormittag wurde eine 38-jähirge gleich 3-mal bei Diebstahlshandlungen erwischt. Im Ortsteil Lusan hat sie in drei verschieden Verbrauchermärkten diverse Lebensmittel und alkoholische Getränke eingesteckt und den Kassenbereich ohne zu Bezahlen verlassen. Durch die Angestellten konnte die Tathandlung erkannt und die Täterin widerstandslos gestellt werden. Die Polizei Gera ermittelt nun wegen 3-fachem Ladendiebstahl. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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