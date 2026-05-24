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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte in Gera (0126954/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel den Beamten in der Innenstadt von Gera eine kleinere Personengruppe auf, welche augenscheinlich in einen verbalen Streit geraten sind. Bei der Kontrolle vor Ort schaukelte sich die Situation hoch, da eine Person sich weigerte seinen Identität preis zu geben. Schnell kamen weitere Personen hinzu, störten die Maßnahmen und bedrängten die Beamten. Die Situation eskalierte, als aus der Gruppe heraus einzelne Personen begannen, die Polizeibeamten weg zu stoßen und zu schlagen. Weitere Streifenwagenbesatzungen wurden zur Unterstützung herangezogen und es kam u.a. zum Einsatz von Pfefferspray durch die Beamten und mehrerer Gewahrsamnahmen. Vier Polizeibeamte wurden bei den tätlichen Angriffen leicht verletzt, blieben aber weiter dienstfähig. Die vier männlichen Haupttäter (syrisch/lybisch, zwischen 25 und 30 Jahre alt) konnten durch die Beamten festgenommen werden. Zwei Personen kamen in den Gewahrsam in Gera, eine Person wurde nach Altenburg und eine nach Greiz verbracht. Nach der Durchführung von Folgemaßnahmen und Prüfung durch den zuständigen Bereitschaftsrichter wurden alle Beteiligten am Samstagfrüh aus dem Gewahrsam entlassen. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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