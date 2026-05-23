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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Jugendlichen (ELS26122559)

LPI-G: (G) Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Jugendlichen (ELS26122559)
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Gera (ots)

Seit dem 22.05.2026, 21:45 Uhr wird der 15 Jährige Gordon-Matthias Wagner aus Gera-Pforten vermisst. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: 160 cm groß, 55 kg, normale Statur und hat kurze blonde Haare. Beim Verlassen der Wohnung trug er eine kurze dunkle Hose und ein grau-blaues Shirt. Markant ist die mitgeführte Umhängetasche mit Dynamo Dresden Sticker. Unterwegs ist der Vermisste mit einem Cityroller. Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten und er auf Medikamente angewiesen ist, wendet sich die LPI Gera - Inspektionsdienst nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche. Hinweise bitte an die Nummer 0365 829-0. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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