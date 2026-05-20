Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt (0123368/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am 19.05.2026 gegen 13:14 Uhr auf der Schmöllnschen Landstraße in Höhe der Einmündung zur L2171. Ein 47-jähriger Opel-Fahrer beabsichtigte nach links abzubiegen und übersah dabei einen 39-jährigen Motorradfahrer, welcher sich bereits im Überholvorgang befand. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Der Kradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Gesamtwert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Altenburger Land hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (DL)

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