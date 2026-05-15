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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Volksverhetzende Parolen im Hofwiesenpark - Polizei sucht Zeugen (0119357/2026)

Gera (ots)

Gera: Wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Kriminalpolizei seit Donnerstagnachmittag (14.05.2026). Nach bisherigen Erkenntnissen skandierte eine Gruppe von sieben bis zehn bislang unbekannten Männern gegen 14:45 Uhr im Hofwiesenpark volksverhetzende und verfassungsfeindliche Parolen. Der Park war zur Tatzeit stark besucht, sodass die Rufe öffentlich wahrnehmbar waren. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Polizei Gera sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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