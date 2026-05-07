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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person (0116922/2026)

LPI-G: (G) Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person (0116922/2026)
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Gera (ots)

Gera. Seit Dienstagabend (05.05.2026) wird der 58-jährige Torsten Feetz aus Gera vermisst. Herr Feetz wurde zuletzt gegen 12:55 Uhr in einer Betreuungseinrichtung in der Hilde-Coppi-Straße in Gera gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen sowie der möglichen Nichteinnahme notwendiger Medikamente kann eine Gefahr für Leib oder Leben nicht ausgeschlossen werden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - circa 1,71 Meter groß
   - korpulente Statur
   - blau-graue Augen
   - vermutlich orientierungslos im Stadtgebiet unterwegs

Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens ist derzeit nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich der Vermisste insbesondere im Bereich Bieblach und Bieblach-Ost sowie im Umfeld der Berliner Straße aufhalten. Auch andere Aufenthaltsorte können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können oder Herrn Feetz seit dem 05.05.2026 gesehen haben, sich umgehend bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 8290 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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