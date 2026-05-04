PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand im Stadtwald (0108275/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Freitagnachmittag (01.05.2026) wurde im Bereich des Stadtwaldes nahe einer Schutzhütte ein Brand festgestellt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet Unterholz in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Betroffen war eine Fläche von rund 100 Quadratmetern. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 07:29

    LPI-G: (LK GRZ) Brand auf Betriebsgelände (0107989/2026)

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am Freitagabend (01.05.2026) kam es gegen 22:10 Uhr auf einem Betriebsgelände in Untitz zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen gerieten gelagerte Holzpaletten aus bisher unbekannter Ursache in Brand. In der Folge griff das Feuer auf angrenzend gelagerten Sperrmüll über. Es entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 07:26

    LPI-G: (LK ABG) Verfassungsfeindliche Schmiererei festgestellt (0107718/2026)

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Am Freitagnachmittag (01.05.2026) wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zeitzer Straße eine Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte beschmierten einen Unterstand mit einer verfassungsfeindlichen Parole. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 07:26

    LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Wohnhaus (0106534/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen dem 23.04.2026 und dem 29.04.2026 gewaltsam in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus in der Straße "Neue Sorge" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich mithilfe eines bislang unbekannten Hebelwerkzeugs Zugang zum Objekt, durchsuchten Wohnräume und entwendeten umfangreiches Baumaterial. Der entstandene Beute- und Sachschaden beläuft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren