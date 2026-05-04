LPI-G: (G) Brand im Stadtwald (0108275/2026)

Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am Freitagabend (01.05.2026) kam es gegen 22:10 Uhr auf einem Betriebsgelände in Untitz zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen gerieten gelagerte Holzpaletten aus bisher unbekannter Ursache in Brand. In der Folge griff das Feuer auf angrenzend gelagerten Sperrmüll über. Es entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. ...

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