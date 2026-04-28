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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr (0103702/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am Montagnachmittag (27.04.2026) gegen 14:05 Uhr kam es in der Altenburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 61-jähriger Mann wollte einen Paketfahrer aufgrund eines Verkehrsverstoßes zur Rede stellen, da dieser entgegengesetzt die Einbahnstraße befahren hatte. In der Folge wurde er von dem Lieferboten beleidigt, körperlich angegriffen und leicht verletzt. Der 24-jährige Sohn des Geschädigten griff ein und schlug seinerseits den Angreifer, der anschließend mit seinem Lieferfahrzeug flüchtete. Die Polizei Altenburger Land ermittelt zum Geschehen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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