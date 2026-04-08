Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt (0085172/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Dienstag (07.04.2026) gegen 11:29 Uhr kam es im Bereich Käthe-Kollwitz-Straße und Am Stadtwald zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 69-jähriger Pkw-Fahrer von der Käthe-Kollwitz-Straße in die Straße Am Stadtwald abbiegen. Hierbei kreuzte eine 76-Jährige mit ihrem Rollator die Straße und es kam zur Kollision. Die 76-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Rollator entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Am Fahrzeug entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

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