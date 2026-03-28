Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei hilfsbedürftigen Jugendlichen - Polizei bittet um Mithilfe

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Gera (ots)

Die Polizei Gera bittet um Hinweise zum Verbleib der 16-Jährigen Josephine Heine und der 18-Jährigen Jessica Stecher. Die beiden Mädchen verließen ihr jeweiliges häusliches Umfeld in Gera am 28.03.2026 zwischen 14 Uhr bis 15 Uhr und sind seitdem unbekannten Aufenthalts. Es wird davon ausgegangen, dass die beiden gemeinsam unterwegs sind und wahrscheinlich mit dem Zug fahren wollten. Aufgrund diverser geistiger und kognitiver Einschränkungen ist die Orientierungsfähigkeit der beiden Vermissten deutlich eingeschränkt. Personenbeschreibung Frau Heine: -ca. 166 cm groß -60 kg -blondes, über die Schulter reichendes Haar -schwarze Schuhe -kurze Jeans -schwarzer Pullover, schwarzer Mantel -eventuell wird eine Brille getragen Personenbeschreibung Frau Stecher: -ca. 163 cm groß -50 kg, schlank -schwarz gefärbte lange Haare -lila Winterjacke -schwarze Jeans, schwarze Schuhe -schwarzer Rucksack -Basecap Es wird darum gebeten Hinweise unter der Bezugsnummer 0077791/2026 an die Polizei Gera unter der Tel. 0365/829-0 zu übermitteln.

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