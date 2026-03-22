Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 15-Jähriger aus Greiz vermisst

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Greiz (ots)

Greiz.

Die Polizei Greiz bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 15-jährigen Quentin Oscar Henkel.

Der Jugendliche wurde letztmalig am Samstagnachmittag (21.03.2026, 13:30 Uhr) gesehen und ist seitdem vom Schlupfwinkel in Greiz abgängig. Der Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt. Da die bisherigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen sowie die Überprüfung bekannter Anlaufstellen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, bittet die Polizei nun unter Bekanntgabe einer Personenbeschreibung die Bevölkerung um Mithilfe. Die vermisste Person ist 15 Jahre alt und weist eine auffallend kräftig wirkende Gestalt auf. Herr Henkel ist circa 1,80m groß und hat kurze blonde Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war Herr Henkel mit einer schwarzen Jeans, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Steppjacke bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Vermissten machen können oder Herrn Henkel seit Samstagnachmittag gesehen haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer: 03661 6210 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer: 0071601/2026 entgegen. <PH>

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