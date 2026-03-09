Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LKR GRZ) Manipulierter E-Scooter entdeckt (0057835/2026)

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Ein 44-jähriger Mann stellte beim Kauf eines E-Scooters Unregelmäßigkeiten fest und informierte die Polizei. Zuvor hatte ihm eine 32-jährige Frau den Roller zum Kauf angeboten. Nachdem der Mann bereits eine Anzahlung in Höhe von 50 Euro geleistet hatte, bemerkte er, dass die Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Roller herausgeschliffen und mit einer neuen Nummer überklebt worden war. Zudem stellte sich heraus, dass der Roller nicht mit der vorhandenen Betriebserlaubnis übereinstimmt. Die Polizei Greiz ermittelt nun unter anderem wegen Betruges, Urkundenfälschung und des Verdachts der Hehlerei. Der E-Scooter wurde sichergestellt. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell