Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Ruhestörer

Gera (ots)

Ein 26-Jähriger saß in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in seinem Pkw im Geraer Stadtteil Bieblach-Ost und hörte so laut Musik, dass sich mehrere Anwohner in ihrer Ruhe gestört fühlten. Als die Polizei vor Ort eintraf, schloss sich der alkoholisierte Ruhestörer in seinem Auto ein und fing ohne ersichtlichen Grund an, die Beamten zu bedrohen und zu beleidigen. Trotz mehrfacher Aufforderungen die Ruhe zu bewahren, beruhigte sich der Herr nicht und wählte im Anschluss den Notruf, um seinem Ärger Luft zu machen. Schlussendlich musste der Aggressor mit Zwang aus dem Gefährt geholt werden, um weitere Straftaten zu unterbinden. Hierbei leistete er massiven Widerstand und versuchte zudem einen Polizist mit einem Kopfstoß zu verletzen, was glücklicherweise misslang. Der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich nun wegen verschiedenster Delikte strafrechtlich verantworten. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

