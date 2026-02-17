PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

  • Bild-Infos
  • Download

Gera (ots)

Seit Sonntag den 15.02.2026 gegen 18:00 Uhr wird die Louisa Sydney Paulick vermisst.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist 17 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß, 50 kg bis 60 kg schwer, schlank, hat langes schwarzes Haar. Nach aktuellem Kenntnisstand trägt sie eine schwarze Jacke, eine dunkle lange Jogginghose und schwarze Turnschuhe.

Die Vermisste ist von ihrer Wohnanschrift in Gera in unbekannte Richtung unterwegs. Eine Gefahr für Leib und Leben kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten bitte an die Polizei Gera

oder

jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Kriminalpolizei Gera

Amthorstraße 6 07545 Gera Telefon: 0365-8234-1465 <NR>

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

