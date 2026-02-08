PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand

Altenburger Land (ots)

Lucka: Am 06.02.2026 begab sich ein unbekannter Täter gegen 19:15 Uhr auf ein umfriedetes Firmengrundstück in der Pegauer Straße und setzte dort den Inhalt eines Abfallcontainers in Brand. Da der Container unter einem Vordach stand, geriet dieses ebenfalls in Brand. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26029660 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 12:38

    LPI-G: Einbrüche in Gärten

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 06.02.2026 wurde der Altenburger Polizei in den Mittagsstunden ein Einbruch in eine Gartenlaube in einer Gartenanlage in der Käthe-Kollwitz-Straße gemeldet. Bei der Aufnahme vor Ort wurden vier weitere angegriffene Gärten entdeckt, bei denen die Laube bzw. ein Schuppen aufgebrochen wurden. Der entstandene Schaden liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26029353 ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:35

    LPI-G: Brand

    Altenburger Land (ots) - Lucka: Am 06.02.2026 begab sich ein unbekannter Täter gegen 19:15 Uhr auf ein umfriedetes Firmengrundstück in der Pegauer Straße und setzte dort den Inhalt eines Abfallcontainers in Brand. Da der Container unter einem Vordach stand, geriet dieses ebenfalls in Brand. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26029660 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:35

    LPI-G: Brand

    Alenburger Land (ots) - Lucka: Am 06.02.2026 begab sich ein unbekannter Täter gegen 19:15 Uhr auf ein umfriedetes Firmengrundstück in der Pegauer Straße und setzte dort den Inhalt eines Abfallcontainers in Brand. Da der Container unter einem Vordach stand, geriet dieses ebenfalls in Brand. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26029660 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren