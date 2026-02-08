Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrüche in Gärten

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 06.02.2026 wurde der Altenburger Polizei in den Mittagsstunden ein Einbruch in eine Gartenlaube in einer Gartenanlage in der Käthe-Kollwitz-Straße gemeldet. Bei der Aufnahme vor Ort wurden vier weitere angegriffene Gärten entdeckt, bei denen die Laube bzw. ein Schuppen aufgebrochen wurden. Der entstandene Schaden liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 26029353 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.

