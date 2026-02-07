PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
  • Bild-Infos
  • Download

Greiz (ots)

Langenwetzendorf - Seit Freitag den 06.02.2026 gegen 19:00 Uhr wird Herr Christian MAAß-RÄBER vermisst.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er ist 40 Jahre alt, 183 cm groß, 78 kg schwer, schlank, hat blaue Augen und kurzes dunkelblondes Haar. Nach aktuellem Kenntnisstand trägt er eine grüne "Felix Bühler" Jacke und eine graue Hose der Marke "Nordcap".

Der Vermisste ist mit einem grauen Ford Focus (amtl. Kennzeichen ZR-CC246), Baujahr 2006, in unbekannte Richtung unterwegs. Eine Gefahr für Leib und Leben kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Greiz

oder

jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Polizeiinspektion Greiz Brunnengasse 10 07973 Greiz Telefon: 03661-621-0 <SR>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 08:00

    LPI-G: (LK GRZ) Alleinunfall mit Überschlag (0031480/2026)

    Greiz (ots) - Kleinbocka. Am 05.02.2026 gegen 12:15 Uhr verunglückte eine 23-jährige Pkw-Fahrerin auf der L3002 bei Kleinbocka. In einer Linkskurve kam sie zunächst von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Waldstück zum Liegen. Die Fahrerin erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen und wurde medizinisch behandelt. Ihr 22-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 07:57

    LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen (0031722/2026)

    Gera (ots) - Langenwetzendorf. Am Donnerstagnachmittag, den 05.02.2026, kam es am Daßlitzer Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw, wodurch es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge wurden in der Folge gegen ein weiteres, wartendes Fahrzeug geschleudert. Ein 57-jähriger ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 07:54

    LPI-G: (LK GRZ) Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt (0031685/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am 05.02.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich in der Siebenhitze in Greiz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 74-jährige Fußgängerin querte unvermittelt die Fahrbahn und wurde von einem herannahenden Pkw einer 65-Jährigen erfasst. Infolge der Kollision stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren