LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Greiz (ots)
Langenwetzendorf - Seit Freitag den 06.02.2026 gegen 19:00 Uhr wird Herr Christian MAAß-RÄBER vermisst.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er ist 40 Jahre alt, 183 cm groß, 78 kg schwer, schlank, hat blaue Augen und kurzes dunkelblondes Haar. Nach aktuellem Kenntnisstand trägt er eine grüne "Felix Bühler" Jacke und eine graue Hose der Marke "Nordcap".
Der Vermisste ist mit einem grauen Ford Focus (amtl. Kennzeichen ZR-CC246), Baujahr 2006, in unbekannte Richtung unterwegs. Eine Gefahr für Leib und Leben kann nicht ausgeschlossen werden.
Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Greiz
oder
jede andere Polizeidienststelle.
