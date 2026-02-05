PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Täterduo entwendet zahlreiche Zigaretten (0030676/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 04.02.2026 gegen 16:00 Uhr kam es in einem Getränkehandel in der Stauffenbergstraße zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Männer betraten den Laden. Einer lenkte die Verkäuferin gezielt ab, während der andere unbemerkt 66 Zigarettenschachteln aus der Auslage entwendete. Der Schaden beläuft sich auf etwa 790 Euro. Erst nachdem die Täter den Laden wieder verlassen hatten, fiel der Diebstahl auf. Die Polizei Altenburger Land ermittelt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

