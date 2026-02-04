Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) 25-Jähriger aus Ronneburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Ronneburg. Seit den Morgenstunden des 02.02.2026 wird der 25-jährige Paul Lincke aus Ronneburg vermisst. Er ist gesundheitlich eingeschränkt und auf die Betreuung seiner Familie angewiesen. Über einen PKW verfügt der Vermisste nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Die bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Herrn Lincke, daher bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung: Paul Lincke ist 185 cm groß, schlank (etwa 80 kg schwer), hat kurze, blonde Haare in Form eines Undercuts und grüne Augen. Auffällig ist zudem sein Tunnel im rechten Ohr und eine Narbe über dem linken Auge. Zu seiner aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise zum Vermissten und seinem möglichen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Gera unter 0365 829-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (DL)

