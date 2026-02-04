PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: (LK ABG) Glätteunfall mit verletzter Person (0029450/2026)

Altenburg (ots)

Neuenmörbitz. Am Dienstag, kurz nach 14 Uhr, kam ein 25-jähriger Pkw-Fahrer auf der L3095 zwischen Langenleuba-Oberhain und Pflug von der Fahrbahn ab. Auf Höhe Neuenmörbitz verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeverwehten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
