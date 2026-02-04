PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Tragischer Verkehrsunfall mit tödichem Ausgang (0029518/2026)

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 2331 zwischen Staitz und Auma ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 65-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw kam im angrenzenden Feld zum Stehen und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die L2331 war bis gegen 21:00 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Greiz unter Hinzuziehung eines Gutachters. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 04.02.2026 – 08:24

    LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall und Fahren ohne Fahrerlaubnis (0029696/2026)

    Greiz (ots) - Wolfsgefährt. Am Montagabend, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der B92 bei Wolfsgefärth zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße aus Richtung Weida kommend in Richtung Gera. Kurz vor Wolfsgefärth kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte im ...

  • 03.02.2026 – 12:16

    LPI-G: (LK GRZ) Dealer ließ das Handeln nicht

    Greiz (ots) - Greiz. Die Polizei Greiz erlangte in den letzten Tagen polizeilich relevante Erkenntnisse zu einem 41-jährigen, bereits polizeibekannten Mann, der Drogen verkaufen soll. Die Schwerpunktgruppe der Polizeiinspektion Greiz führte, in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei Gera, weitere Ermittlungen und konnte die Hinweise verdichten. Die gewonnenen Erkenntnisse reichten aus, um eine richterlich angeordnete ...

