Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Tragischer Verkehrsunfall mit tödichem Ausgang (0029518/2026)

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 2331 zwischen Staitz und Auma ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 65-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw kam im angrenzenden Feld zum Stehen und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die L2331 war bis gegen 21:00 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Greiz unter Hinzuziehung eines Gutachters. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell