Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 79-jähriger Danilo Alessio vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Greiz (ots)

Greiz Weida. Am Morgen des 23.01.2026 verließ der 79-jährige italienische Staatsbürger Danilo Alessio die eheliche Wohnung in Weida und ließ sich von einem Nachbarn zum Bahnhof fahren. Nachdem er bis zum Nachmittag des 24.01. nicht zurückgekehrt und für seine Ehefrau nicht erreichbar war, meldete die ihn bei der Polizei als vermisst. Herr Alessio ist Herz- und Lungenkrank und auf eine tägliche Medikamenteneinnahme angwiesen. Ob er die Medikamente bei sich führt, kann nicht gesagt werden.

Der Vermisste kann folgendermaßen beschrieben werden:

- 1,90m groß - graue Haare - Schnauzer - Brillenträger

Bekleidet ist er witterungsbedingt mit einem hüftlangen, dunkelblauen Mantel, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen.

Kontaktversuche über sein Mobiltelefon scheitern bislang. Eine Standorterhebung wies einen Aufenthalt in Berlin aus. Umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen in Thüringen und in Berlin führten bisher nicht zum auffinden des Herrn Alessio.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe: Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Danilo Alessio machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer 0365 8234 1465 entgegen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell